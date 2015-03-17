أساليب طبيعية لتصغير الصدر!

تتأثر المرأة كثيراً بشكل صدرها وحجمه، ليس فقط على صعيد الشكل بل جسدياً ونفسياً. وفي حين نجد قسماً كبيراً من النساء يبحثن عن طرق وتقنيات لتكبير الصدر، اكتشف موقع " سيدتي نت" من خلال تعليقاتكم أن هناك العديد من النساء العربيات يعانين من مشكلة الصدر الكبير ويبحثن عن طرق لتصغيره، إذ أن حجم صدورهن يشعرهن بعدم الارتياح، إضافة إلى آلام المفاصل والعنق. لذلك، قررنا أن نسلط الضوء على طرق طبيعية تساعدك على تصغير الصدر:

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1. إذا كنت تتناولين حبوب منع الحمل، عليك أن تتوقفي تماماً عن هذا الموضوع، إذ أنه يؤدي إلى تضاعف حجم الصدر. ننصحك باستشارة طبيبك لإيجاد البدائل المناسبة لك.

2.قللي السعرات الحرارية: السعرات الحرارية هي الوقود التي يستخدمها الجسم من أجل حرق الدهون، لذلك تحتاجين إلى منح جسمك وقوداً بكمية أقل من المعتاد. هذا لا يعني تجويع نفسك، بل تحقيق التوازن بين مستوى نشاطك مع كمية الوقود التي يحتاجها. يمكن خفض كمية الطعام بمقدار صغير مع زيادة الحركة ما سيساعدك على تخفيف وزنك وبالتالي تصغير صدرك.

3.اتبعي نظاماً غذائياً صحياً: حاولي الابتعاد عن المأكولات الغنية بالسعرات الحرارية واكتفي بالكمية التي يمكنه حرقها خلال نشاطك اليومي.

4.تناولي حصصاً متقطعة: معظم الناس يأكلون الكثير من الطعام في وقت واحد. الطريقة الصحيحة تكون من خلال تناول وجبات الطعام بشكل متقطع على الشكل الآتي: تناولي أول جزء من وجبتك المسائية، وبعد 15 دقيقة عودي لتناول الجزء الثاني، إذا كنت ما زلت تشعرين بالجوع. وبذلك تسهلين عملية الهضم وبالتالي عدم تراكم الدهون.

5.النشاط الجسدي في حياتك اليومية: هناك الكثير من الطرق التي يمكنك فعلها كي تزيدي من نشاطك اليومي. وذلك يكون عن طريق استعمال السلالم بدلاً من المصعد، أو ركن السيارة في مكان بعيد والتوجه إلى العمل أو البيت سيراً على الأقدام، وممارسة الرياضة بشكل منتظم. ننصحك باستشارة مدرب رياضي حول حركات خاصة تساعدك على تصغير صدرك بسرعة.

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