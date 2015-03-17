الحكم فى دعوى اتهام سما المصرى بسب رئيس نادى الزمالك لـ31 مارس

قررت، اليوم الثلاثاء، محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار حازم حشام رئيس المحكمة وسكرتارية علاء إبراهيم، ومحمد حلمى، تأجيل ثالث جلسات الدعوى المقامة من رئيس نادى الزمالك ضد الراقصة سما المصرى، لاتهامها بالسب والقذف على شاشة القناة التى تملكها، فى الدعوى التى حملت رقم 771 لسنة 2015 جنح الدقى لجلسة 31 مارس للنطق بالحكم.

وكان رئيس نادى الزمالك تقدم ببلاغات ضد الراقصة "سامية عطية حداقة" الشهيرة بـ"سما المصرى"، لاتهامها بسبه وقذفه على شاشة قناة الفلول التى تملكها المشكو فى حقها.

وقال الشاكى إنها قامت بإذاعة كليب من تأليفها وغنائها تطاولت وشهرت به فى الفيديو، وقال "كان يتم إذاعته يوميا، حيث اتهمتنى بالجنون، وبأننى شارب خمر".