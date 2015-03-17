العثور على جثة مزارع مصاب بطلق نارى وسط الزراعات فى المنيا

عثرت الأجهزة الأمنية بالمنيا على جثة لأحد الأشخاص بالزراعات المتاخمة لإحدى قرى مركز سمالوط.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا إخطارًا من مأمور مركز سمالوط يفيد بالعثور على جثة "مصطفى سرحان" من عائلة المزينيين بالزراعات المتاخمة لقرية تابعة للمركز، وبالانتقال وجدت الجثة بكامل ملابسها ملقية على الأرض، وبمناظرتها تبين إصابتها بطلق نارى فتحة دخول أعلى الأذن اليسرى.

وبسؤال نجله أقر بأن والده خرج لرى الأرض واتهم اثنين من عائلة حجازى فى قتل والده معللا ذلك لوجود خصومة ثأرية سابقة بينهم لقيام أحد أفراد عائلة المتهمين بقتل ابن شقيق المجنى عليه ورفض والده الصلح معهم فى 2014 والمحرر بشأنها المحضر رقم 1716 لسنة 2014 إدارى سمالوط، وكانت التحريات قد أكدت أن سبب المشاجرة الخلاف على شراء منزل كائن بذات الناحية.