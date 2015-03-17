مصرع ضابط وإصابة آخر فى حادثى سير على الطريق الصحراوى بالمنيا

لقى ضابط مصرعه وأصيب آخر فى حادثى سير على الطريق الصحراوى بالمنيا.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد حدوث تصادم بين السيارة رقم 38886 نقل المنيا قيادة أسامة بدرى صموئيل سائق والسيارة رقم 24040 ملاكى قيادة محمود جمال محمد 28 سنة ضابط فى إجازة على الطريق الصحراوى الشرقى طريق الجيش، وذلك أثناء سير السيارة الثانية بالطريق اتجاه رأس غارب فوجئ بقائد السيارة الثانية تسير أمامه فى ذات الاتجاه بالدوران لتغيير اتجاهه مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيده واصطدامه بها، وأسفر ذلك عن تلفيات بالسيارتين وإصابة قائد السيارة الثانية باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالعمود الفقرى وجرح بالوجه، وتم نقله إلى مستشفى بنى مزار العام.

فيما تبلغ من غرفة عمليات النجدة أيضا بانقلاب سيارة ملاكى رقم 18979 ملاكى قيادة الملازم أول شادى محمود دسوقى 26 سنة على الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من مدخل البستان، حيث تبين أنه كان فى اتجاهه لعمله اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامى الأيمن مما أدى إلى انقلاب السيارة على جانب الطريق ووفاة قائدها، ونقل جثته لمستشفى الجامعة، وتم التحفظ على السلاح عهدة الضابط المتوفى.

وبتوقيع الكشف الطبى عليه قال مفتش الصحة إن سبب الوفاة كسر فى قاع الجمجمة ونزيف بالمخ ولا توجد شبهة جنائية.