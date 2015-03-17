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مباحث المخدرات بالإسكندرية تحبط محاولة عاطل لتوزيع الهيروين على الشباب

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مباحث المخدرات بالإسكندرية تحبط محاولة عاطل لتوزيع الهيروين على الشباب مباحث المخدرات بالإسكندرية تحبط محاولة عاطل لتوزيع الهيروين على الشباب
تمكن ضباط مباحث المخدرات برئاسة العميد عصام رشدى من ضبط عاطل بحوزته عدد من لفافات الهيروين قبل توزيعها بالإسكندرية.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية بلاغاً بورود معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات تفيد قيام ابراهيم.س.م 36 سنة عاطل بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة خاصةً الهيروين.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بحوزته عدد "18" لفافة هيروين "تزن حوالى 20 جراما" ومبلغ 55 جنيها – هاتف محمول أثناء تواجده بمنطقة سكنه. وأقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.
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