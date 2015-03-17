القبض على تشكيل عصابى مكون من 14 متهما تخصص فى اختطاف الأطفال بأسيوط

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط، من ضبط تشكيل عصابى مكون من ١٤ شخصا تخصص فى خطف الأطفال بأسيوط بعد قيامهم بخطف طفل والحصول على فدية 116 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه.

كان قسم شرطة أول أسيوط تلقى بلاغا من أشرف فرج الله محمد ياسين 45 سنة تاجر سجاد وخردوات مقيم خلف المدرسة الخيرية دائرة القسم بغياب نجله (إسلام) 10 سنوات طالب بالصف الرابع الابتدائى مقيم بذات العنوان، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى غيابه ونفى وجود خلافات بينه وآخرين.

ومنذ أيام أبلغ المبلغ بعودة نجله من الغياب، وفى وقت لاحق تبين تعرضه لواقعة اختطاف، وأن المبلغ دفع فديه ماليه قدرها 116,200 ألف جنيه لتحريره وعدم قيامه بالإبلاغ خشية بطش المتهمين.

وتم وضع خطة شاملة للبحث والتحرى أوكل تنفيذها لفريق بحث ضم ضباط وحدة مباحث قسم أول وأداره البحث الجنائى بالاشتراك مع فرع الأمن العام بأسيوط، أسفرت جهوده عن أن مرتكب الواقعة كل من مصطفى أحمد أبودهب محمد شهرته بهاء 21 سنة فلاح مقيم الشيخ عتمان دائرة مركز البدارى المحكوم عليه بالسجن المؤبد فى عدة قضايا، ومحمد جمال مصطفى على شهرته محمد عروجة 29 سنة عاطل مقيم الواسطى دائرة مركز الفتح السابق ضبطه واتهامه فى قضيتى "سرقة –سلاح" واعتقاله جنائيا بالقرار رقم 244 بتاريخ 27 يناير 2010 م لخطورته على الأمن العام والمحكوم عليه بالسحن المؤبد فى القضية رقم 2985 جنايات مركز الفتح لسنة 2014م المقيدة برقم 408 كلى شمال أسيوط لسنة 2015م (سلاح نارى)، وهيثم حسن على سليمان شهرته هيثم شلبى سليمان 27 سنة فلاح مقيم العقال القبلى دائرة مركز البدارى السابق ضبطه واتهامه فى قضيتى "سلاح نارى –تبديد" المحكوم عليه بالسحن المؤبد فى القضية رقم 93 جنايات مركز البدارى لسنة 2011م المقيدة برقم 696 كلى جنوب أسيوط لسنة 2011م (سلاح نارى).

وتبين أن بينهم أيضا مجدى محمد عبد الصادق محمد 65 سنة بالمعاش مقيم الحمراء دائرة قسم ثانى أسيوطالسابق ضبطه واتهامه فى عدد (16) قضية "خطف – استعراض قوة –مقاومة سلطات" واعتقاله جنائيا بالقرار رقم 7370 لخطورته على الأمن العام، وعمرو مجدى محمد عبد الصادق 32 سنة صاحب محل فراشة مقيم شارع أبو النور الحمراء دائرة قسم ثانى أسيوط السابق ضبطه واتهامه فى عدد (9) قضايا ما بين "مقاومة سلطات –سرقة بالاكراة –هتك عرض"، وطه محمد محمود عبدالحافظ 53 سنة فنى بمديرية الطب البيطرى مقيم خلف المدرسة الخيرية دائرة قسم أول أسيوط السابق ضبطه واتهامه فى قضية عاهة مستديمة، ومحمد سيد محمد سويفى شهرته محمد شعبان المنجد 44 سنة منجد مقيم غرب البلد دائرة قسم أول أسيوط السابق ضبطه واتهامه فى قضية ضرب، وباسم أسعد حنا الله أسعد 35 سنة سائق مقيم بصرة دائرة مركز الفتح السابق ضبطه واتهامه فى قضية أصابه خطا، ومحمد على حسن محمود شهرته حمادة السماك 40 سنة حاصل على دبلوم مقيم شارع الشيخ خضر دائرة قسم أول أسيوط، وأحمد محمد أبواليزيد محمد شهرته حداد 25 سنة فلاح مقيم الشيخ عتمان دائرة مركز البدارى، وأبودهب أحمد أبودهب محمد شهرته وليد 23 سنة فلاح مقيم الشيخ عتمان دائرة مركز البدارى، ومحمود أحمد أبودهب محمد شهرته مجدى 19 سنة فلاح مقيم الشيخ عتمان دائرة مركز البدارى، وعمرو جمال مصطفى على 22 سنة عامل مقيم مقيم الواسطى دائرة مركز الفتح، وأحمد محمد محمود عبدالرحيم شهرته كريم محمد شعيب سن 20 عاملا مقيم أسيوط الجديدة دائرة مركز الفتح.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد عدة مأموريات ضمت ضباط فريق البحث مدعومين بمجموعات قتاليه من قوات الأمن استهدفت المتهمين بمساكنهم والأماكن التى أشارت التحريات لترددهم عليها، أسفرت عن ضبطهم جميعاً وبحوزة الأول بندقية إليه عيار 7,62×39 تحمل أرقام 5078 على جسم السلاح، و(4)خزينة و(50) طلقه من ذات العيار، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة حيث اتفق المتهمون السادس والتاسع (جيران المجنى عليه) مع باقى المتهمين على اختطاف المجنى عليه مستخدمين فى ذلك السيارات أرقام 112200 ملاكى أسيوط تخص الخامس و57694 ملاكى أسيوط تخص الحادى عشر أثناء سيرة بمفرده، متوجهاً إلى المدرسة وبعد أن قاموا بخطفه احتجزوه بمسكن الرابع وتناوب باقى المتهمين حراسته لعدم فراره، وساوموا والده حتى دفع الفدية المالية ثم أطلقوا سراح المجنى عليه وارشدوا عن عدد (3) هواتف محمول مستخدمة فى إبرام الاتفاقات مع والد المجنى علية ومبلغ مالى قدرة 18200 جنيه من حصيلة الفدية المالية وكمية من المشغولات الذهبية وسيارة رقم ى وج 2519 نقل أسيوط قاموا بشرائها من حصيلة الفدية المالية، وجارٍ تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.

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