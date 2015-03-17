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النائب العام يكشف تورط الإخوان بأحداث استاد الدفاع الجوي ويحيل 16 للجنايات بتهمة القتل العمد

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النائب العام يكشف تورط الإخوان بأحداث استاد الدفاع الجوي ويحيل 16 للجنايات بتهمة القتل العمد النائب العام يكشف تورط الإخوان بأحداث استاد الدفاع الجوي ويحيل 16 للجنايات بتهمة القتل العمد

أحداث استاد الدفاع الجوي_أرشيفية

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن جماعة الإخوان الإرهابية في سبيل سعيها إلى هدم دعائم الاستقرار في البلاد استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من رابطة مشجعي الزمالك المسامة وايت نايتس وأمدتهم بالأموال والمواد المفرقعة للقيام بأحداث شغب وعنف أثناء النشاط الرياضي لكرة القدم بهدف نشر الرعب بين المواطنين لإلغااء هذا النشاط والعمل على إفشال المؤتمر الاقتصادي ، حسب ماذكر البيان الصادر عن مكتب النائب العام.

وأضاف البيان قد اعترف بعض المتهمون المنتمون لجماعة الإخوان الإرهابية بالتحقيقات بالتدبير والتمويل والاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم بقصد خلق حالة من عدم الاستقرار الأمني بالبلاد ، كما أقر بعض أعضاء رابطة مشجعي نادي الزمالك بالتحقيقات بتلقيهم أموالا من بعض كوادر الإخوان للقيام بأعمال العنف خلال مبارة كرة القدم بين نادي الزمالك ونادي أنبي في الدوري العام.

وقد اسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة ومقاومة السلطات وإحراز المواد المفرقعة.

وأمر النائب العام بإحالة 16 متهما منهم 12 من جماعة الإخوان الإرهابية ورابطة مشجعي نادي الزمالك المحبوسن إلى محكمة الجنايات مع سرعة ضبط وإحضار الهاربين منهم

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