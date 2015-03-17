تأجيل قضية رجل أعمال بالسويس بتهمة قتل شاب بطلق ناري إلى 23 يونيو للنطق بالحكم

قررت محكمة جنايات السويس اليوم الثلاثاء تأجيل قضية تاجر أسمنت ورجل أعمال يدعى “أشرف.ع.هـ” المتهم بقتل الشاب أحمد محمد رضوان بالسويس إلى 23 يونية القادم لسماع مرافعة المتهم والنطق بالحكم.

كما قررت المحكمة أستمرار حبس المتهم ورفض طلب بالغاء قرار التحفظ عليه بضمان محل سكنه والتزام بحضور الجلسات الماضية فى موعدها .

وتعود الواقعة إلى منتصف يناير 2013 حيث قتل تاجر الأسمنت بسلاح نارى شاب بشارع المدينة المنورة بحى الأربعين.

وقال والد القتيل إن صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بنجله لا يوجد بها أى سابقة، كما يدعى المتهم أن نجله مسجل خطر وخارج عن القانون، موضحا أن نجله قبل القتل كان يستعد للسفر إلى أحد الدول العربية نهاية الشهر الحالى للعمل، وأن القاتل تشاجر معه بدون أى سابق أسباب، واعتمد على أن سلاحه النارى مرخص، وقام بضربه وقتله بدون أى أسباب.