أخبار عاجلة

كأس البرتغال: شتوريل فى اختبار صعب أمام بنفيكا فى نصف كأس البرتغال -
"التعليم": مقترح بصمة طلاب الثانوية على ورقة الإجابة مازال قيد الدراسة -
بث مباشر.. «ريال مدريد ►◄ ليجانيس» في «الليجا» -
موراتا يقود هجوم الريال أمام ليجانيس -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs نابولي» في كأس إيطاليا -
بث مباشر.. «تشيلسي►◄مانشستر سيتي» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. مباراة «أرسنال►◄وست هام يونايتد» في البريميرليج -
تشكيلة توتنهام لمواجهة سوانزي في «البريمير ليج» -
التشكيلة الرسمية لقمة تشيلسي ومانشستر سيتي في «البريمير ليج» -
تشكيل قمة يوفنتوس ونابولي في نصف نهائي كأس إيطاليا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تأجيل قضية رجل أعمال بالسويس بتهمة قتل شاب بطلق ناري إلى 23 يونيو للنطق بالحكم

Google+ Print
تأجيل قضية رجل أعمال بالسويس بتهمة قتل شاب بطلق ناري إلى 23 يونيو للنطق بالحكم تأجيل قضية رجل أعمال بالسويس بتهمة قتل شاب بطلق ناري إلى 23 يونيو للنطق بالحكم

تعبيرية

قررت محكمة جنايات السويس اليوم الثلاثاء تأجيل قضية تاجر أسمنت ورجل أعمال يدعى “أشرف.ع.هـ” المتهم بقتل الشاب أحمد محمد رضوان بالسويس إلى 23 يونية القادم لسماع مرافعة المتهم والنطق بالحكم.

كما قررت المحكمة أستمرار حبس المتهم ورفض طلب بالغاء قرار التحفظ عليه بضمان محل سكنه والتزام بحضور الجلسات الماضية فى موعدها .

وتعود الواقعة إلى منتصف يناير 2013 حيث قتل تاجر الأسمنت بسلاح نارى شاب بشارع المدينة المنورة بحى الأربعين.

وقال والد القتيل إن صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بنجله لا يوجد بها أى سابقة، كما يدعى المتهم أن نجله مسجل خطر وخارج عن القانون، موضحا أن نجله قبل القتل كان يستعد للسفر إلى أحد الدول العربية نهاية الشهر الحالى للعمل، وأن القاتل تشاجر معه بدون أى سابق أسباب، واعتمد على أن سلاحه النارى مرخص، وقام بضربه وقتله بدون أى أسباب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا