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بالصور.. إحتفالية شعبية بجرجا لتكريم أسر الشهداء

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بالصور.. إحتفالية شعبية بجرجا لتكريم أسر الشهداء بالصور.. إحتفالية شعبية بجرجا لتكريم أسر الشهداء

تكريم أسر الشهداء

نظم عدد من  شباب مركز ومدينة جرجا  احتفالية لتكريم أسر شهداء الجيش والشرطة من أبناء المركزبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الأبطال شهداء الأحداث المختلفة من الجيش والشرطة.

وقال سليمان العمدة منسق الحفل إن لهؤلاء الشهداء  فضل على كلها  وصار تكريمهم واجبا يتحتم علي كل مصرى مخلص .

وتناولت كلمات المشاركين فى الاحتفالية أهمية رعاية أسر الشهداء بإعتبار أنهم أسر لكل أبناء مصر والمساهمة فى دمج أبنائهم فى المجتمع بطريقة تليق بمكانة شهدائهم.

وشهدت الإحتفالية عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة بالإضافة إلى عدد كبير من شباب المحافظة وأسر 7 شهداء تم تكريمهم.

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