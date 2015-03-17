السفير المصري في بيروت يلتقي وزير المال اللبناني

قابل الدكتور محمد بدر الدين زايد سفير جمهورية مصر العربية في لبنان أمس 16 مارس 2015 على حسن خليل وزير المال اللبناني، حيث تناول الاجتماع نتائج مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى فى شرم الشيخ والذى شارك فيه الوزير خليل ضمن الوفد اللبنانى الذى رأسه تمام سلام رئيس مجلس الوزراء، حيث أثنى خليل على أعمال المؤتمر، مؤكدا أنه شكل تظاهرة استثنائية عربية ودولية وأيضا على مستوى الشركات الدولية لمصر واقتصادها الوطني.

وأضاف السفيرالدكتور محمد بدر الدين زايد أن الحديث تطرق إلى تطورات الوضع فى لبنان، حيث استمع إلى عرض من الوزير اللبناني حول أهم نتائج الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله، مشيرا إلى انه أكد على دعم مصر القوى لهذا الحوار وللحوارات الأخرى الجارية بين مختلف القوى اللبنانية، معربا عن الأمل فى أن تتحقق النتائج المرجوة منها على صعيد تخفيف الاحتقان السياسى والمذهبى بلبنان وإنهاء أزمة الفراغ الرئاسي.

وشدد زايد على تمسك مصر بالمشروع العربي باعتباره الآلية الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.