لبيب : نجاح المؤتمر الأقتصادى دليل على عودة الريادة لمصر

أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والإدارة المحلية إن نجاح المؤتمر الأقتصادى دليل على عودة الريادة لمصر عربيا وإفريقيا و عالميا وتعد نجاحا كبيرا للقيادة السباسية للبلاد برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى مقدما التهنئة له ولحكومة الدكتور محلب

> وأضاف لبيب خلال إطلاق المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية ” مشروعك “ بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء و7 وزراء أن المؤتمر الأقتصادى نجح فى تحقيق العائد الأقتصادى منه موضحا أن إنطلاق المشروع يعد أولى خطوات وتطبيق التنمية المستدامة بمختلف محافظات الجمهورية مؤكدا أن مجلس الوزراء شريك أساسى بالمشروع وفى التنمية بمحافظات مصر بالإضافة إلى مشاركة البنوك.

وأوضح أنه لا يوجد سقف محدد للتمويل للمشروعات المستهدفه مشيرا أنه سيتم تخصيص مكاتب ذات الشباك الواحد بمختلف قرى وأحياء الجمهورية وتقديم التدريبات للراغبين فى إنشاء المشروعات مجانا وذلك بالتنسيق مع الجامعات والقوى العاملة وهيئة الصناعات مؤكدا أن هناك مشروعات زراعية وصناعية ستشهدها المحافظات خلال الفترة القادمة.

> وأوضح لبيب أنه لا بد من تضافر جميع الجهود المختلفة من أجل النهوض بمصر ودفعها للأمام ولكى تبدأ عجلة التنمية والتى بدات بالفعل من خلال تنفيذ ذلك المشروع وخاصة بعد الفترة الماضية والتى كانت تعانى فيها مصر أقتصاديا.

> وأضاف أنه سيم من الغد ” الأربعاء” بدء المشروع فى 152 حى ومركز وقرية كمرحلة أولى بمحافظات الجمهورية مشيرا أنه لن يحدث تداخل بين المشروعات وخاصة أنه سيتم تخصيص مكاتب للمشروع بالأماكن المستهدفه مؤكدا أنه سيتم إطلاق الموقع الإليكتروني الخاص بالمشروع نهاية الشهر الجارى لتثبيت المشروعات وسيتم الربط بين الموع والمحافظات وإدارات البنوك.

> ومن جانبة قال محمد الأتربى رئيس بنك مصر إنه تم تخصيص 600 مليار جنية للمشروع مؤكدا أن هناك تنسيق كامل بين بنوك مصر والأهلى المصرى والتنمية والإئتمان الزراعى من أجل خلق فرص عمل للشباب وتشغيلهم موضحا أن المبالغ من ألف حتى 20 ألف لا تحصيل فائدة عليه وما يزيد على ذلك يتم أخذ فائدة قدرها 10% من إجمالى المبلغ المخصص للمشروع.