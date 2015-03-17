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«العليا للانتخابات» تدعو الناخبين لتحديث بيانات قيدهم

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«العليا للانتخابات» تدعو الناخبين لتحديث بيانات قيدهم «العليا للانتخابات» تدعو الناخبين لتحديث بيانات قيدهم

عقدت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة تحديث القيد والتعديل فى قاعدة بيانات الناخبين، عقب صدور قرار بوقف تنفيذ قرار دعوة الناخبين إلى الانتخاب.

ويستمر تحديث قاعدة بيانات الناخبين حتى صدور قرار آخر بدعوة الناخبين إلى الانتخاب، وعنده يتوقف القيد والتعديل فى قاعدة بيانات الناخبين مرة آخرى، إلا فى الحالتين المبينتين بالمادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهما تنفيذ حكم قضائي وحذف أسماء المتوفين، وذلك قبل يوم الاقتراع بخمسة عشر يومًا.

وتدعو اللجنة العليا للانتخابات، إلى الاستفادة من هذه الفترة فى تحديث الناخبين لبياناتهم التى طرأ عليها تغيير، كتعديل محل الإقامة أو زوال سبب الإعفاء أو الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.

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