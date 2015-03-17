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القبض على إخوانيين بتهمة التحريض على العنف فى المنوفية

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القبض على إخوانيين بتهمة التحريض على العنف فى المنوفية القبض على إخوانيين بتهمة التحريض على العنف فى المنوفية
تمكنت مباحث المنوفية من إلقاء القبض على مدرس وسائق ينتميان لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك بتهمة التحريض على العنف، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية، يفيد إلقاء القبض على كل من جمعة محمد محمد 38 عاما مدرس ومقيم بمدينة شبين الكوم مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية تحريض على العنف، وشهاب محمود حسين 21 عاما سائق ومقيم المنطقة الأولى بمدينة السادات إخوانى، لاتهامهم فى قضايا سرقة وحريق عمد، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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