الانتهاء من تطوير 14 مزلقانا وغلق 132 معبرا غير قانونى بالمنوفية

أكد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، أنه فى إطار خطة الدولة لتطوير المزلقانات وتأمين حركة عبور المشاة والمركبات، وغلق المعابر غير القانونية الخاصة بمحافظة المنوفية، تقوم منطقة وسط الدلتا بالتعاون مع المحافظة بعمل حصر للمزلقانات، للوقوف على حالتها وعمل اللازم.

من جانبه أفاد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا والتابعة للهيئة القومية للسكك حديد مصر بأن عدد 14 مزلقانا تم إدراجهم ضمن المرحلة الأولى لتطوير المزلقانات، حيث تم الانتهاء الكامل من أعمال التطوير فى 6 مزلقانات وهى "العراقية قبلى - العراقية القديم - العراقية بحرى – البتانون – العبور - الحامول" وجار تنفيذ الأعمال المدنية ووضع الإشارات الكهربية لـ8 مزلقانات وهى "قويسنا-بركة السبع الأرضى-بركة السبع1- منوف المركز-الشيخ مبروك-دناصور قبلى-عطية-ابنهس".

كما أوضح رئيس الإدارة أنه تم إدراج 14 مزلقانا ضمن المرحلة الثانية لتطوير المزلقانات داخل حدود منطقة وسط الدلتا بالمحافظة بتنفيذ شركة النيل للطرق الصحراوية وشركة النيل العامة للإنشاء والرصف، كما تم إدراج عدد 30 مزلقانا بالمرحلة الثالثة بتنفيذ شركة الإنتاج الحربى.

وفى سياق متصل أكد رئيس الإدارة أنه تم الانتهاء من غلق عدد 132 معبرا غير قانونى، حرصا على سلامة المواطنين وتأمين حياتهم.

هذا وقد شدد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية على ضرورة متابعة حالة المزلقانات بمختلف مراكز المحافظة، حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين وإيجاد الحلول والبدائل المناسبة لتوسعة بعض المزلقانات، وأنه لابد من اتخاذ الإجراءات القانونية للتعامل مع المعابر غير الشرعية.

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