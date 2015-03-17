نيابة السويس تستمع لصيادين فى واقعة تصادم ناقلة بترول بمركب صيد

استمعت نيابة السويس، صباح اليوم الثلاثاء، لأقوال عدد من الصيادين بواقعة تصادم مركب صيد بناقلة بترول، وعاين وفد من النيابة موقع الحادث بشكل مبدئى، والاستماع لأقوال بعض الشهود، ومسئولى قوات حرس الحدود، والقوات البحرية.

كانت مراكب الصيد فى السويس قد تمكنت بمعاونة وحدات القوات البحرية واللنشات التابعة لها، من إنقاذ 17 صيادًا كانوا على متن مركب صيد، اصطدمت بها ناقلة بترول بمنطقة الانتظار بالمدخل الجنوبى قناة السويس.

وأوضح بكرى أبو الحسن، شيخ الصيادين فى السويس، أن مركب الصيد "بركة الشيخ الشعرواى" تعمل بحرفة الجر وكان على متنها 17 صيادًا خرجت من ميناء الأتكه قاصدة ميناء برنيس، فى رحلة صيد خارج الخليج، وأثناء مرور المركب بمنطقة الانتظار الخارجى للقناة، اصطدمت بمؤخرة المركب إحدى السفن التى كانت تتحرك من منطقة الانتظار بالغاطس الخارجى للقناة.

وأشار بكرى فى بيان إعلامى إلى أن مراكب الصيد فور تلقيها إشارة من ريّس المركب، أسرعوا لنجدتهم، بالتنسق مع القوات البحرية التى سمحت لهم بالخروج والوصول لتلك المنطقة، كما دفعت بوحدتين بحريتين للمساعدة فى عملية الإنقاذ، وتمكن الصيادون من إنقاذ زملائهم والعودة بهم إلى ميناء الاتكه.

وأكد بكرى أن جميع الصيادين بخير، ولم يصابوا بأى أذى، بينما لحقت بمؤخرة المركب تلفيات شديدة نتيجة لقوة الاصطدام.

وأوضح مصدر مسؤول بهيئة قناة السويس، أن الهيئة دفعت بقاطرتين لسحب مركب الصيد الذى حدثت به تلفيات يصعب معها الإبحار، قائلًا إن السفينة التى صدمت المركب، ناقلة بترول أجنبية ضخمة، وكانت متوقفة بمنطقة الانتظار بالغاطس الخارجى لقناة السويس، لافتًا إلى أن الهيئة سوف تعاين الناقلة لبيان آثار الاصطدام واتخاذ الإجراءات القانونية.