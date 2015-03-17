أخبار عاجلة

كأس البرتغال: شتوريل فى اختبار صعب أمام بنفيكا فى نصف كأس البرتغال -
"التعليم": مقترح بصمة طلاب الثانوية على ورقة الإجابة مازال قيد الدراسة -
بث مباشر.. «ريال مدريد ►◄ ليجانيس» في «الليجا» -
موراتا يقود هجوم الريال أمام ليجانيس -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs نابولي» في كأس إيطاليا -
بث مباشر.. «تشيلسي►◄مانشستر سيتي» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. مباراة «أرسنال►◄وست هام يونايتد» في البريميرليج -
تشكيلة توتنهام لمواجهة سوانزي في «البريمير ليج» -
التشكيلة الرسمية لقمة تشيلسي ومانشستر سيتي في «البريمير ليج» -
تشكيل قمة يوفنتوس ونابولي في نصف نهائي كأس إيطاليا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

جامعة طنطا تصرف 40 ألف جنيه لأسرة الطالبتين ضحيتى حادث طريق المحلة

Google+ Print
قرر الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا صرف 40 ألف جنيه لكل من أسرة الطالبتين سماء محمد عبد الحليم بسيونى وياسمين محمد العوضى الدسوقى، فقيدتى الجامعة فى الحادث المرورى الأليم الذى وقع أمس على طريق طنطا – المحلة.

وطالب رئيس الجامعة بسرعة إجراءات صرف نسبة العجز المناسبة للطلاب المصابين.

الطالبة سماء بسيونى- 2015-03 - اليوم السابع
>

الطالبة سماء بسيونى

جاء ذلك أثناء الزيارة التى قام بها رئيس الجامعة للاطمئنان على الحالة الصحية للطلاب المصابين بمستشفيات جامعة طنطا بعد نقلهم من مستشفى المنشاوى العام رافقه الدكتور محسن مقشط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة مى سلامة وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل عميد كلية الطب.

ووجه رئيس الجامعة بتكثيف الرعاية الطبية لهم حتى يتماثلوا للشفاء فى القريب العاجل مع تحمل الجامعة لكل تكاليف العلاج والمستلزمات الطبية اللازمة لذلك.

ومن ناحية أخرى أوفد رئيس الجامعة نيابة عنه الدكتور سيد مزروع عميد كلية التربية النوعية لتقديم واجب العزاء لأهالى الطالبتين بمسقط رأسهما بمدينة المحلة.

الطالبة ياسمين العوضى- 2015-03 - اليوم السابع
>

الطالبة ياسمين العوضى


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365