جامعة طنطا تصرف 40 ألف جنيه لأسرة الطالبتين ضحيتى حادث طريق المحلة

قرر الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا صرف 40 ألف جنيه لكل من أسرة الطالبتين سماء محمد عبد الحليم بسيونى وياسمين محمد العوضى الدسوقى، فقيدتى الجامعة فى الحادث المرورى الأليم الذى وقع أمس على طريق طنطا – المحلة.

وطالب رئيس الجامعة بسرعة إجراءات صرف نسبة العجز المناسبة للطلاب المصابين.



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الطالبة سماء بسيونى

جاء ذلك أثناء الزيارة التى قام بها رئيس الجامعة للاطمئنان على الحالة الصحية للطلاب المصابين بمستشفيات جامعة طنطا بعد نقلهم من مستشفى المنشاوى العام رافقه الدكتور محسن مقشط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة مى سلامة وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل عميد كلية الطب.

ووجه رئيس الجامعة بتكثيف الرعاية الطبية لهم حتى يتماثلوا للشفاء فى القريب العاجل مع تحمل الجامعة لكل تكاليف العلاج والمستلزمات الطبية اللازمة لذلك.

ومن ناحية أخرى أوفد رئيس الجامعة نيابة عنه الدكتور سيد مزروع عميد كلية التربية النوعية لتقديم واجب العزاء لأهالى الطالبتين بمسقط رأسهما بمدينة المحلة.



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الطالبة ياسمين العوضى