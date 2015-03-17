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ضبط موظف ووكيل مدرسة من الإخوان المطلوبين فى قضايا عنف بالوادى الجديد

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ضبط موظف ووكيل مدرسة من الإخوان المطلوبين فى قضايا عنف بالوادى الجديد ضبط موظف ووكيل مدرسة من الإخوان المطلوبين فى قضايا عنف بالوادى الجديد
تمكنت قوة شرطة من مديرية أمن الوادى الجديد، بالتنسيق مع الأمن الوطنى، من ضبط وكيل مدرسة ثانوية فى مدينة الخارجة وموظف إدارى بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية فى حملة تنفيذ أحكام قضائية، وتحررت المحاضر الخاصة بإجراءات الضبط، وتمت إحالتها إلى النيابة للتحقيق.

وكان اللواء نبيل العشرى، مدير أمن الوادى الجديد، قد تلقى إخطارا بضبط "محمد. م" 54 سنة وكيل مدرسة ثانوى فى مدينة الخارجة بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان ومطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 1086 جنح الخارجة لسنة 2014 ومحكوم عليه بالحبس المستأنف لمدة 7 أيام، وعارض المتهم على الحكم وحددت جلسة 29 مارس الجارى لنظره، وتم إخلاء سبيل المتهم لعدم وجود أحكام قضائية ضده.

كما تم ضبط "أحمد.ر.ع" 35 سنة، موظف إدارى مقيم فى مدينة الخارجة بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية على ذمة القضية رقم 1086 جنح الخارجة لسنة 2014 ومستأنفة فى القضية رقم 359 لسنة 2014 الخارجة ومحكوم عليه غيابيا بالحبس 7 أيام، وتحررت المحاضر اللازمة وتمت إحالتها إلى النيابة للتحقيق.

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مصر 365