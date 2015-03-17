الداخلية:سقوط 65 من القيادات الوسطى للإخوان و70 من رؤساء اللجان النوعية

أكد مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أنه فى إطار المتابعات الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية المُقننة التى تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابية والتنظيمات الموالية لها من المتهمين فى قضايا اقتحامات أقسام ومراكز الشرطة، والمشاركة فى الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية، فقد أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط (65) من تلك العناصر .

كما أسفرت نتائج الجهود الأمنية لإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابى التى تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الهامة عن ضبط (18) عنصر من أعضاء تلك اللجان على مستوى بعض محافظات الجمهورية على النحو التالى (الإسكندرية "15" – الدقهلية "3").

وفى إطار متابعة تحركات عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى على مستوى محافظات (القاهرة - الجيزة – البحيرة – المنوفية) فقد أسفرت المتابعات عن رصد عددٍ من التحركات المحدودة بلغ إجمالى المشاركين فيها حوالى (400) شخص تقريبًا تعاملت معهم قوات الأمن وتمكنت من تفريقهم وضبط (9) منهم وبحوزتهم (10) زجاجة مولوتوف، ( 1) جركن بنزين، ( 5 ) شماريخ ألعاب نارية، ( 7 ) خطوط هاتف محمول .

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال تنفيذ حملات مُكثفة على مستوى بعض المحافظات من ضبط (43) من تلك العناصر على النحو التالى ( الجيزة "2" – قنا "10"– شمال سيناء "25" - أسيوط "1" – البحر الأحمر "1" – بنى سويف "4")، وتبين أنهم من العناصر المتطرفة من مختلف التوجهات الفكرية المتورطين فى الأحداث الإرهابية التى شهدتها البلاد مؤخراً والمطلوبين على ذمة قضايا أو ممن توافرت معلومات حول تشدد مفاهيمهم الدينية وتورطهم فى أنشطة تحريضية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع العناصر الإرهابية والعرض على النيابات المختصة.