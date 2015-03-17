الداخلية: ضبط معلمة أنشأت صفحات تحريضية بتكليف من إخوانى بتركيا

أكد مصدر مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أنه فى إطار جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، التى بُذلت لتأمين المؤتمر الاقتصادى الذى عقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 – 15 مارس 2015، واضطلاع تلك الأجهزة بعمليات أمنية واستباقية تتسم بالاحترافية لإجهاض مخططات تنظيم الإخوان الإرهابى والعناصر المتطرفة المؤيدة له لتعكير صفو المناخ المصاحب لعقد المؤتمر بتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار فى البلاد.

كشفت المتابعة عن رصد معلومات تفيد اضطلاع المدعوة "ريهام حسين مصطفى" مدرسة بمحافظة سوهاج بإنشاء صفحة تحريضية على شبكة الإنترنت وموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" باسم حركة (حسم) تتضمن منشورات تحريضية على ارتكاب أعمال العنف وخطة بعنوان (خطة شهر مارس لافشال المؤتمر الاقتصادى) تتضمن تقسيم عناصر الجماعة الإرهابية إلى خمس مجموعات بمسميات (الصواعق - الصوارم – الأشاوس – المقادير – حماة الديار) تقوم كل واحدة منهم بارتكاب سلسلة من العمليات الإرهابية على غرار مسميات مجموعات تنظيم داعش الإرهابى.

وعلى الفور تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط المذكورة التى اعترفت بقيامها بإنشاء الصحفة المشار إليها بناءً على تكليف من الإخوانى "أحمد العربى" مذيع بقناة الشرق التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى هارب بدولة تركيا حالياً، وسابقة انضمامها إلى الفريق الإعلامى الإخوانى المسئول عن صفحات (حركة حسم – الجزيرة مباشر مصر)، التى تحرض على القيام بعمليات إرهابية تستهدف زعزعة الأمن والإستقرار بالبلاد، وباتخاذ الإجراءات القانونية قررت النيابة العامة حبسها 15 يوماً على ذمة التحقيقات.