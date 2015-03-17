ضبط 53 ألف قضية سرقة تيار كهربى وتحصيل 47 ألف مخالفة خلال 9 أيام

قام ضباط الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بالاشتراك مع كافة مديريات الأمن، بشن حملة موسعة لضبط سارقى التيار الكهربائى وكافة المخالفات التى تدخل فى نطاق عمل الإدارة.

وأسفرت جهود الحملات – التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية على مدى 9 أيام – فى مجال قضايا البحث عن ضبط 5 قضايا تعامل فى مهمات وزارة الكهرباء والطاقة، وفى مجال كبار المشتركين عن ضبط 265 قضية سرقة تيار كهربائى، وفى مجال مكافحة التوصيلات غير القانونية عن ضبط 53 ألفا و41 قضية سرقة تيار كهربائى و240 مخالفة شروط التعاقد.

كما أسفرت جهود الحملات فى مجال التحصيل عن تحصيل 47 ألفا و132 غرامة قضايا سرقات تيار كهربائى، وتحصيل 184 مخالفة شروط التعاقد، وفى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 5091 جنحة حبس... وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.