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القبض على فنى ألوميتال لقيادته سيارة مبلغ بسرقتها فى المعادى

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القبض على فنى ألوميتال لقيادته سيارة مبلغ بسرقتها فى المعادى القبض على فنى ألوميتال لقيادته سيارة مبلغ بسرقتها فى المعادى
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على فنى ألوميتال لدى قيادته سيارة مبلغ بسرقتها فى شارع 9 بالمعادى، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من مباحث المعادى بشارع 9، فاشتبت فى سيارة ماركة ميتسوبيشى لانسر مثبت عليها لوحات معدنية تحمل أرقام "ن هـ 3149"، وبالكشف عليها تبين أنها خاصة بسيارة أخرى ماركة نصر 126 بيضاء اللون (غير مبلغ بسرقتها)، وبالكشف عنها برقمى الشاسيه والموتور تبين أنها مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 3685 لسنة 2012م جنح قسم العجوزة، فى بلاغ مقدم من "حسين.س.ح" 30 سنة موظف، وان أصل لوحاتها تحمل أرقام س هـ 3127.

وبفحص قائدها تبين أنه يدعى "وائل.ط.ى" 27 سنة فنى الوميتال، وبمناقشته اعترف بشراء السيارة من أحد الأشخاص "لا يمكنه الإرشاد عنه"، تحرر عن ذلك ملحقا للمحضر الأصلى، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365