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بالصور.. مدير أمن الشرقية يكرم ضباط تنفيذ الأحكام ومباحث أولاد صقر

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قام اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، اليوم، بتكريم ضباط إدارة تنفيذ الأحكام وضباط مباحث مركز شرطة أولاد صقر بحضور اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية، لجهودهم وتفانيهم فى العمل.

الضباط المكرمون- 2015-03 - اليوم السابع
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الضباط المكرمون

والمكرمون هم كل من "المقدم ياسر فاروق رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالشرقية والضباط الرائد أحمد عبد الوهاب والرائد أحمد محمد عبده والنقيبين أحمد عبد العزيز وشريف الهادى".

ضباط وأفراد قسم تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الشرقية- 2015-03 - اليوم السابع
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ضباط وأفراد قسم تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الشرقية

كما تم تكريم النقيب أحمد سامى رئيس مباحث أولاد صقر، والملازم أول أحمد البطل معاون مباحث بلبيس، والملازم أول إسلام صلاح ومساعد شرطة بيومى حسن بيومى ومساعد شرطة محمود خراشة وأمين شرطة سامى مهدى وأمين شرطة سعيد محمد إبراهيم ورقيب على السيد فضل.

المقدم ياسر فاروق رئيس قسم تنفيذ الأحكام أثناء تكريمه- 2015-03 - اليوم السابع
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المقدم ياسر فاروق رئيس قسم تنفيذ الأحكام أثناء تكريمه

كما تم تكريم مخبر بأولاد صقر لإصابته أثناء إنقاذه سائقا حاول إشعال النيران بنفسه أثناء تنفيذ حكم عليه.

النقيب أحمد عبد العزيز أثناء التكريم- 2015-03 - اليوم السابع
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النقيب أحمد عبد العزيز أثناء التكريم

الملازم أول أحمد البطل أثناء التكريم- 2015-03 - اليوم السابع
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الملازم أول أحمد البطل أثناء التكريم

صورة جماعية للضباط والأفراد المكرمين- 2015-03 - اليوم السابع
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صورة جماعية للضباط والأفراد المكرمين

جماعية لتكريم ضباط مركز شرطة أولاد صقر- 2015-03 - اليوم السابع
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جماعية لتكريم ضباط مركز شرطة أولاد صقر

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