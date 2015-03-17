أخبار عاجلة

كأس البرتغال: شتوريل فى اختبار صعب أمام بنفيكا فى نصف كأس البرتغال -
"التعليم": مقترح بصمة طلاب الثانوية على ورقة الإجابة مازال قيد الدراسة -
بث مباشر.. «ريال مدريد ►◄ ليجانيس» في «الليجا» -
موراتا يقود هجوم الريال أمام ليجانيس -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs نابولي» في كأس إيطاليا -
بث مباشر.. «تشيلسي►◄مانشستر سيتي» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. مباراة «أرسنال►◄وست هام يونايتد» في البريميرليج -
تشكيلة توتنهام لمواجهة سوانزي في «البريمير ليج» -
التشكيلة الرسمية لقمة تشيلسي ومانشستر سيتي في «البريمير ليج» -
تشكيل قمة يوفنتوس ونابولي في نصف نهائي كأس إيطاليا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

وصول أنس الفقى والمناوى دار القضاء لنظر قضية إهدار المال العام بماسبيرو

Google+ Print
وصول أنس الفقى والمناوى دار القضاء لنظر قضية إهدار المال العام بماسبيرو وصول أنس الفقى والمناوى دار القضاء لنظر قضية إهدار المال العام بماسبيرو
وصل منذ قليل وزير الإعلام الأسبق أنس الفقى إلى مقر دار القضاء العالى، لحضور جلسة محاكمته أمام محكمة جنايات القاهرة، بتهمة إهدار المال العام بالتليفزيون وتضليل الرأى العام بالتليفزيون.

كما حضر أيضا عبد اللطيف المناوى، رئيس قطاع الأخبار السابق لحضور جلسة محاكمته أيضا فى ذات القضية، والتى من المقرر بدءها بعد قليل .

كانت النيابة أحالت الفقى إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت له الاتهام بصفته موظفًا عامًا، بأنه استولى على فروق فى قيمة الإعلانات التى تدخل لقطاع الإذاعة والتليفزيون، وتسبب فى خسائر بالغة بقيمة 360 مليون جنيه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة

التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة

أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم»

أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم»

صور| أهالي المنيا عن أسعار الخضروات: «بنشتري الفاسد عشان الحاجة مولعة»

صور| أهالي المنيا عن أسعار الخضروات: «بنشتري الفاسد عشان الحاجة مولعة»

المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها

المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها