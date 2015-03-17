وصول أنس الفقى والمناوى دار القضاء لنظر قضية إهدار المال العام بماسبيرو

وصل منذ قليل وزير الإعلام الأسبق أنس الفقى إلى مقر دار القضاء العالى، لحضور جلسة محاكمته أمام محكمة جنايات القاهرة، بتهمة إهدار المال العام بالتليفزيون وتضليل الرأى العام بالتليفزيون.

كما حضر أيضا عبد اللطيف المناوى، رئيس قطاع الأخبار السابق لحضور جلسة محاكمته أيضا فى ذات القضية، والتى من المقرر بدءها بعد قليل .

كانت النيابة أحالت الفقى إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت له الاتهام بصفته موظفًا عامًا، بأنه استولى على فروق أسعار فى قيمة الإعلانات التى تدخل لقطاع الإذاعة والتليفزيون، وتسبب فى خسائر بالغة بقيمة 360 مليون جنيه.