حبس الإرهابى المتهم بزرع 6 عبوات ناسفة لتفجير كوبرى "سكة حديد" بالزقازيق

قررت نيابة مركز الزقازيق بالشرقية، بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الثلاثاء، حبس المتهم بزرع 6 عبوات ناسفة أسفل الكوبرى المائى بالشرقية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وإرسال المتفجرات إلى المعمل الجنائى، كما طلبت النيابة تحريات الأمن الوطنى بشأن الواقعة.

وكان اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية بالشرقية، يفيد بالقبض على "إسلام.ج.ال" 28 سنة مراجع ببريد جنوب الشرقية، ومقيم مركز الزقازيق، وبحوزته دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، وذلك أثناء قيامه بزرع عدد "6" عبوات ناسفة بدائية الصنع، بإجمالى وزن "300" كجم متفجرات أسفل كوبرى السكة الحديد المار أعلى المجرى المائى لبحر مويس بالقرب من جامعة الزقازيق.

وتبين من تحقيقات النيابة أن خفير بالسكة الحديد يدعى "عبد المقصود محمود"، اشتبه فى شاب يجلس على جانب الكوبرى المائى، وبالاقتراب منه وسؤاله أخبره بأنه يقوم بالصيد ولكن الخفير اشتبه فيه فقام الشاب بالتعدى عليه بالضرب، وتمكنت قوة من شرطة النجدة من ضبطه بمساعدة الخفراء النظامين، فيما تمكن 3 آخرون كانوا فى انتظار الشاب من الفرار، وتم نقل الخفير للمستشفى العام.