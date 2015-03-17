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ضبط عامل لإنشائه "معبر" غير قانونى على شريط السكة الحديد بالمنوفية

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ضبط عامل لإنشائه "معبر" غير قانونى على شريط السكة الحديد بالمنوفية ضبط عامل لإنشائه "معبر" غير قانونى على شريط السكة الحديد بالمنوفية
تمكنت مباحث مركز أشمون بالمنوفية، من ضبط عامل وذلك لقيامه بعمل معبر غير قانونى على شريط السكة الحديد بقرية رملة الانجب، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد محمد عبد الصمد رئيس مباحث مركز أشمون، بضبط عماد مجد سلام، وذلك لقيامه بعمل معبر غير قانونى على شريط السكة الحديد بقرية رملة الانجب، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
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