تأجيل رد أحمد عز لقاضي نسب “توأم زينة” لـ 20 أبريل للإطلاع



> قررت محكمة استئناف القاهرة، تأجيل نظر طلب رد الفنان أحمد عز، لهيئة محكمة الأسرة التي تنظر قضية إثبات نسب توأم الفنانة زينة، إلى جلسة 20 أبريل المقبل للاطلاع على المستندات.

وقبل بدء الجلسة، أصدر قاضي دعوى طلب رد الفنان أحمد عز، لهيئة محكمة الأسرة التي تنظر قضية إثبات نسب توءم الفنانة زينة، قرارًا بمنع الصحفيين من تغطية الجلسة، وقام بإخراجهم من قاعة المحكمة.

وجاء بنص الدعوى القضائية التي أقامتها “زينة”، ضد أحمد عز الدين على عزت الشهير بالفنان أحمد عز، أن الاثنين تزوجا بتاريخ 15 يونيو قبل الماضي، ودخل عز بـ “زينة” وعاشرها معاشرة الأزواج، ولا تزال على عصمته حتى الآن حسبما ذكرت صحيفة الدعوى، وأن الاثنين تعاشرا في مصر بعد الزواج، ثم غادر أحمد عز مصر متجهًا إلى أمريكا، وتم اللقاء بينهما هناك واستمرا لمدة 10 أيام يحتفلان بالزواج، وقبل حلول شهر رمضان عادا إلى مصر بعد أن مكثا في لندن “ترانزيت” 4 ساعات.

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