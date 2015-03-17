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وزير الصناعة والتجارة يفتتح الدورة الـ 48 لمعرض القاهرة الدولى غدا

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وزير الصناعة والتجارة يفتتح الدورة الـ 48 لمعرض القاهرة الدولى غدا وزير الصناعة والتجارة يفتتح الدورة الـ 48 لمعرض القاهرة الدولى غدا
يفتتح منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ونجوى رشاد رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات غدا الاربعاء فعاليات الدورة الـ 48 لمعرض القاهرة الدولى للمؤتمرات والذى يبدأ اعتبارا من الغد 18 وحتى 27 مارس تحت شعار " ملتقى فى حب " .
>وقالت نجوى رشاد رئيس الهيئة أن المعرض سيقام على مساحة 22 الف و350 مترا مربعا ، وبمشاركة 700 شركة مصرية وعربية وأجنبية ، كما شاركت 11 دولة عربية وأجنبية عارضة فى المعرض.

وتعتبر الامارات هى ضيف شرف المعرض خلال العام الحالى ، وتضمنت الدول المشاركة الإمارات ، الكويت ، الجزائر ، أندونيسيا ، سيريلانكا ، كينيا ، السودان ، بنجلاديش ، والعراق ، إضافة إلى الإكوادور وأثيوبيا.

وأشارت نجوى رشاد إلى أن فترة دخول المعرض للجمهور تبدأ من العاشرة صباحا وحتى التاسعة مساء كما يبلغ سعر بطاقات الدخول للفرد 5 جنيهات ، وتصريح دخول السيارات طوال المعرض 40 جنيها .
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مصر 365

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