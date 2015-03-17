"غليون للتعليم العالي" يعرض خبرته لمعرض الخليج للتعليم بأبوظبي

يصنّف معهد غليون للتعليم العالي، وهو مؤسسة سويسرية عريقة، من بين أهم ثلاث مدارس لإدارة الضيافة في العالم، وسيشارك في مؤتمر ومعرض الخليج السنوي الخامس للتعليم الذي سيعقد للمرة الأولى في أبوظبي.

يُعقد هذا الحدث برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، بين 18 و19 مارس في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في فندق دوسيت ثاني في أبوظبي.

ويعرض المؤتمر هذا العام التطورات الخلاقة والفعالة في التعليم الضرورية لتطوير القوى العاملة. وستشدد غليون، بصفتها إحدى الشركات الراعية الرائدة، علاقتها طويلة الأمد في المنطقة وستشدد على كيفية مساهمة غليون للتعليم في تطوير المنطقة بأكملها. كما أنّ غليون ستقدم نهجها الخلاق في التعليم والتدريب الذي يزود طلابها بمجموعة فريدة من المهارات والفهم لهذه الصناعة.

ومن المتوقّع أن تنمو صناعة الضيافة في منطقة الخليج العربي بنسبة سنوية تبلغ 9.5% حتى تصل إلى 35.9 مليار دولار أميركي بحلول عام 2018 مقارنة مع 22.8 مليار دولار أميركي عام 2013. وهو مستوى نمو في فريد من نوعه في العالم. ويجري الضغط حاليًا على الصناعة لتوظيف المواهب.

وتقول جودي هو، المديرة التنفيذية لمعهد غليون للتعليم العالي، "إنّ غليون متحمسة جدًا للمشاركة في مؤتمر الخليج للتعليم للسنة الرابعة على التوالي. إذ تربطتنا علاقة وثيقة جدًا بالصناعة في المنطقة وتحديدًا في منطقة دول الخليج العربي حيث تنمو هذه الصناعة بمعدّل سنوي ملحوظ. نحن فخورون بأننا ساعدنا هذه الشركات على النمو بوجود العديد من خرجينا العاملين في المنطقة، وشبكتنا المتنامية من الشراكات في منطقة الخليج العربي".

سيقوم خبراء الصناعة وكلية غليون، ماري فارمر وهنري كيوكانون بتقديم عرض حول المواضيع ذات الأهمية الحيوية في صناعة الضيافة بالمنطقة. إنّ ماري فارمر مديرة برامج غليون للإنترنت في معهد غليون للتعليم العالي في سويسرا ورائدة في التعلم عبر الانترنت والتعلم عن بعد. وهي ستتكلم عن الميول نحو التعلم التطبيقي عبر الإنترنت كوسيلة لتسهيل التطور المهني والتعزيز المؤسسي في منطقة الخليج والعالم.

أمّا هنري كيوكانون، فهو زميل باحث بدوام كامل في مدرسة غليون العليا حيث يدرس إدارة الإيرادات والمسؤوليات الاجتماعية للشركات. وسيتحدث عن العلاقة بين الصناعة والتعليم وعن تطوير مهارات المتخرجين عبر البحوث بالتكليف. وتقلص مدرسة غليون العليا الفجوة بين الدراسات والمهنة عبر تقديم فرصة إلى طلاب ماجستير إدارة الأعمال للمشاركة في مشاريع أبحاث بالتكليف واقعية مع مجموعة واسعة من الشركات.

وسيقوم هذا العرض بمشاركة الخبرات المُكتسبة من هذه المشاريع وتوفير المعلومات عن كيفية مساهمة هذه الشراكات في تطوير أشخاص مدربين ومجهزين بشكل جيد للمشاريع الكبيرة التي تشارك فيها منطقة الخليج.

>