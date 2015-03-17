ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المتاجر ببورسعيد

كتب- جمال نوفل

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن بورسعيد، اليوم الثلاثاء، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المتاجر بنطاق حى العرب.

وكان تبلغ لقسم شرطة العرب، من المدعو (ش – أ – أ)، اكتشافه “فسخ” محل الموبيليا خاصته الكائن بشارع 100 وسرقة مبلغ مالى من داخل المحل. وتوصلت تحريات النقيب هانى رشوان، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة العرب، إلى أن وراء ارتكاب تلك الواقعة تشكيلا عصابيا تخصص في سرقات المتاجر بدائرة القسم مكون من كل من المدعو “يوسف. ي. ع. س” مقيم حي العرب (مسجل جنائياً سرقات عامة)، والمدعو “جمال. ع. أ” ــ مقيم حي الزهور سبق اتهامه فى 8 قضايا”سرقة ــ سلاح بدون ترخيص ـ ضرب”.

وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة العرب بمديرية أمن بورسعيد من ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة كما اعترفا بقيامهما بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل محل كائن بشارع الجيزة والبلدية دائرة القسم و الخاص بالمدعو (ط – أ – ع) , وسرقة أدوات نجارة من داخل محل لبيع أدوات النجارة، كائن بشارع إبراهيم توفيق خاص بالمدعو (و – م – ر) .

وبإرشادهما تم ضبط جميع المسروقات، بعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها واتهموا المذكورين بالسرقة.

ووجه اللواء فيصل دويدار مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات والعرض علىالنيابة العامة، كما كلف إدارة البحث الجنائى باستكمال فحص النشاط الإجرامى للمتهمين.