ضبط بولنديين سرقا 200 يورو من هولنديتين في الغردقة

ألقت مباحث الغردقة القبض علي سائحين بولنديين سرقا مبلغ مالي من سائحتين هولنديتين أثناء تواجدهما بشركة صرافة لتغيير عملة بالغردقة.

تمكنت مباحث قسم أول الغردقة من ضبط السائحين أثناء تغير عمله بأحد شركات الصرافة بالغردقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُحيل المتهمان للنيابة لاستكمال التحقيقات.

تلقى اللواء حمدى الجزار، مدير أمن البحر الأحمر إخطارًا من قسم أول الغردقة يفيد بسرقة سائحيتين هولنديتين باحد شركات الصرافه وذلك خلال قيامهما بتغير عمله تم تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد احمد انور رئيس المباحث وضم الرائد أسامة مهران والنقيبان عمرو مدني ومصطفى عكاشة، حيث تم تفريغ محتويات كاميرات المراقبة بمكتب الصرافة خلال توقيت السرقة، حيث تبين أن سائحين قاما بعملية السرقة وبتكثيف البحث تم ضبطهما ومعهما المبلغ المسروق 200 يورو وتبين أن المتهمين بولنديين الجنسية.