أنا حازم إمام – حين ضربت حنفي ' ضربا هستيريا ' .. و ' يا نهار اسود، الجوهري! '

"يومها ضربت هشام حنفي ضربا هستيريا.. نظري لي باستغراب، فقلت له ماتزعلش".. فقد كان هذا اللقاء مصيريا لحازم إمام.

FilGoal.com يقدم سلسلة من قصص أحد أبرز أيقونات الكرة المصرية، حازم إمامنجمالزمالك والمنتخب على لسان الإمبراطور.. وهذه هي الحلقة الثالثة.

ويمكن لكم متابعة الحلقة الأولى عن بداية المشوار، وحين احتل حازم إمام المركز الأخير في مران المنتخب.. (اضغط هنا)

ويمكن لكم متابعة الحلقة الثانية عن حين انفعل حمادة على حازم بسبب انتقاله للمقاولون، و"هدف تاريخي لم يسجله الثعلب في الأهلي".. (اضغط هنا)

ويمكن لكم متابعة الحلقة الثالثة عن أول مباراة مذاعة تلفزيونية لحازم إمام، وحين وجد نفسه يجلس بجوار مثله الأعلى.. (اضغط هنا)

أما كل ما يلي، فهو منقول على لسان حازم إمام..

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تولى زمام الأمور في الزمالك ماجد شلبي، الرجل الذي رماني خارج النادي تقريبا..

لم يكن يهتم لأمري أبدا، كأني لست هنا..

قبل مباراة الأهلي في ملعب مختار التتش حدثت إصابات عديدة للغاية في صفوف فريق الناشئين، فوجدت نفسي أساسيا.. عادي؟ فعلا أمر عادي، لكن المشكلة أنه طلب مني اللعب كارتكاز دفاعي!

حسنا، ربما أنا لا أعود كثيرا لأداء واجبي الدفاعي، أو هكذا كنت وقتها.. لكن هذا لا يعني أني لا أعرف كيف أدافع.

لا أحد يمر مني، عيني متمرسة على فهم كيف سيراوغ الخصم.. وكان دوري في هذا اللقاء هو مراقبة هشام حنفي نجم الأهلي وقتها.

كنت مهتما بالنجاح في هذا اللقاء، ألعب لإثبات نفسي.. ضربت هشام حنفي ضربا هستيريا في هذا اللقاء، نظر لي مستغربا، فهو صديقي ويعرف أني لست عنيفا، نظرت له، وقلت: أسف، لا تشعر بالضيق أرجوك.

فزنا يومها 1-0، فهل تحسن وضعي في الزمالك؟ لا.. ربما ساء!

بدأت أشعر بالملل

بدأت وقتها أشعر بالملل، يوم أذهب إلى التدريب، وفي اليوم التالي اتأخر، لا أعبأ بالأمر.. كنت خارج الزمالك.

قبل مباراة نادي السكة الحديد، جاء لي مجدي شلبي وقال لي حرفيا: حازم ستلعب.. ليس لأنك جيد، لكن لأني لا أجد أي لاعب أخر أمامي.

هذا اللقاء انتهى 7-1 للزمالك، سجلت 4 أهداف! من كان في المدرجات؟ كابتن محمود سعد مساعد المدير الفني للفريق، الجنرال محمود الجوهري.

يا انهار اسود!

في الاسبوع التالي كان لدى الزمالك مباراة أمام الشمس، وكانت المفاجأة.. كابتن محمود الجوهري في المدرجات، بنفسه! يا انهار اسود..

أهم مدرب في تاريخ مصر يشاهدني، رجل كأس العالم.. فزنا 2-0 وسجلت الهدفين، ما أجمل هذا اليوم في حياتي..

ناداني الجنرال، مد يده لمصافحتي، قال لي 4 كلمات فقط: ستلعب مع الفريق الأول..

أول محاضرة أمام الجوهري لا أتذكر منها شيئا، ولست أعني أني لا أتذكر منها شيئا الآن، بل في وقتها.. لم يكن عقلي يعمل.. الجوهري يتحدث أمامي!

في اسبوع كنت خارج النادي فعليا، اليوم أنا وأسامة نبيه نقود هجوم الفريق الأول ونفوز على الاتحاد السكندري 2-1.. يا الله على القدر.