أخبار عاجلة

موجز أخبار مصراوي-4/4/2017 -
مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : حريصون على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين -
مساء dmc - تصريحات وزيرة الإستثمار و التعاون الدولي مع فوكس نيوز -
مساء dmc - د. جيرير فالنتينا: أوباما كان يساعد داعش ونحن محظوظين بترامب -
انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport -
مساء dmc - وكالة ريجنوم الروسية|زمن الفراعنة يعود في الشرق الأوسط وهناك تعاطف شخصي بين السيسي وترامب -
أمن أسيوط ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بمنفلوط -
استئصال ناجح لورم وزنه 5ر2 كجم من صدر مريض بمستشفى جامعة المنوفية -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

10 من الأهلي و8 من الزمالك في قائمة لمواجهة غينيا الاستوائية

Google+ Print
10 من الأهلي و8 من الزمالك في قائمة لمواجهة غينيا الاستوائية 10 من الأهلي و8 من الزمالك في قائمة لمواجهة غينيا الاستوائية

أعلن هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر قائمة الفريق التي ستواجه غينيا الاستوائية وديا يوم 26 مارس الجاري والتي ضمت 10 لاعبين من الأهلي و8 لاعبين من الزمالك.

ويستعد كوبر لخوض أول مباراة له مع المصري بعد توليه المهمة خلفا لشوقي غريب والذي فشل في التأهل لكأس أمم إفريقيا 2015.

وجاءت القائمة على النحو التالي..

من الأهلي: شريف إكرامي - سعد سمير - محمد نجيب - حسين السيد - باسم علي - حسام غالي - مؤمن زكريا - وليد سليمان - محمود تريزيجيه - عماد متعب.

من الزمالك: أحمد الشناوي - علي جبر - حازم إمام - إبراهيم صلاح - أحمد توفيق - أيمن حفني - باسم مرسي - خالد قمر.

ومن باقي الأندية: محمود كهربا وعلي لطفي (إنبي) - عمرو السولية (الإسماعيلي) - أيمن أشرف (سموحة) - محمد الشناوي (بتروجيت) - رجب نبيل (وادي دجلة).

وضمت القائمة 9 لاعبين محترفين هم: أحمد فتحي - محمد صلاح - محمد النني - رامي ربيعة - أحمد حجازي - أحمد المحمدي - محمد عبد الشافي - أحمد حسن كوكا - صالح جمعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
موجز أخبار مصراوي-4/4/2017

موجز أخبار مصراوي-4/4/2017

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري

مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري

مساء dmc - أمريكا تصنف مصر كدولة آمنة وتضعها بالمطقة الخضراء وتنصح رعاياها بزيارة مصر

مساء dmc - أمريكا تصنف مصر كدولة آمنة وتضعها بالمطقة الخضراء وتنصح رعاياها بزيارة مصر