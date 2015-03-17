10 من الأهلي و8 من الزمالك في قائمة لمواجهة غينيا الاستوائية

أعلن هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر قائمة الفريق التي ستواجه غينيا الاستوائية وديا يوم 26 مارس الجاري والتي ضمت 10 لاعبين من الأهلي و8 لاعبين من الزمالك.

ويستعد كوبر لخوض أول مباراة له مع المنتخب المصري بعد توليه المهمة خلفا لشوقي غريب والذي فشل في التأهل لكأس أمم إفريقيا 2015.

وجاءت القائمة على النحو التالي..

من الأهلي: شريف إكرامي - سعد سمير - محمد نجيب - حسين السيد - باسم علي - حسام غالي - مؤمن زكريا - وليد سليمان - محمود تريزيجيه - عماد متعب.

من الزمالك: أحمد الشناوي - علي جبر - حازم إمام - إبراهيم صلاح - أحمد توفيق - أيمن حفني - باسم مرسي - خالد قمر.

ومن باقي الأندية: محمود كهربا وعلي لطفي (إنبي) - عمرو السولية (الإسماعيلي) - أيمن أشرف (سموحة) - محمد الشناوي (بتروجيت) - رجب نبيل (وادي دجلة).

وضمت القائمة 9 لاعبين محترفين هم: أحمد فتحي - محمد صلاح - محمد النني - رامي ربيعة - أحمد حجازي - أحمد المحمدي - محمد عبد الشافي - أحمد حسن كوكا - صالح جمعة.