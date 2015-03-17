موقع «والا» الإسرائيلي يعلن نقل جريحين سوريين لمعالجتهما في طبريا

ذكر موقع “والا” الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي نقل فجر اليوم “جريحين سوريين إلى مستشفي بوريا في طبريا لمعالجتهما” مشيرا إلى أن المستشفي عالج حتى الآن 161 مصابا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية إن الاحتلال الإسرائيلي الدعم العسكري والاستخباراتي واللوجستي للتنظيمات الإرهابية في سورية وخاصة تنظيم جبهة النصرة ، بشكل مباشر عبر الجولان السوري المحتل في خرق واضح لاتفاقية فصل القوات ولقرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب وخاصة القرار رقم 2170 ويخصص العديد من مشافيه لمعالجة الإرهابيين المصابين من هذه التنظيمات.