اختتام فعاليات الدورة التدريبية للحماية المدنية بكلية التمريض​ ​بجامعة أسيوط

اختتمت كلية التمريض بجامعة أسيوط الدورة التدريبية للحماية المدنية، والتي عقدت تحت رعاية الدكتور محمد عبد السميع رئيس الجامعة، والدكتور حسن صلاح نائبه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد أبو القاسم عميد كلية الهندسة والمشرف علي قطاع الحماية المدنية، والدكتورة زينب عبد اللطيف محمد عميد كلية التمريض، وبحضور الدكتورة هدي دياب فهمي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر محمد مرسي مدير وحدة إدارة الأزمات بالكلية، ومحمد عبد العال حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالجامعة.

وقد صرح الدكتور محمد أبو القاسم إن الدورة شارك فيها نحو 95 متدربًا من مديري الإدارات والعاملين وطالبات الكلية، وكذلك من أعضاء هيئة التدريس، وذلك بهدف نشر ثقافة الحماية المدنية بين العاملين بالكلية والتعريف بآليات الحفاظ على العنصر البشري وحماية المنشآت، وذلك من خلال عدد من المحاضرات تتمحور حول الحماية من الحرائق، وإدارة الأزمات والحوادث وخطط الإخلاء.

وأضاف مدير إدارة الحماية المدنية بالجامعة أن الدورة استمرت لمدة 3 أيام من 15 إلي 17 من مارس الجاري، وقد تضمن الختام عقد نموذج عملي للمحاكاة عن طريق إشعال لحريق فعلي يوضح بصورة واقعية كيفية إخماده وطرق استخدام أجهزة الإطفاء.