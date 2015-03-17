رئيس تحرير “عكاظ”: السيسي مصمم على خروج مصر من عنق الزجاجة

أكد رئيس تحرير صحيفة عكاظ السعودية هاشم عبده هاشم أن مشاركة الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر شرم الشيخ ممثلا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، جاءت لتؤكد أن المملكة التي وقفت إلى جانب خيار المصريين نحو المستقبل بقيادة السيسي منذ البداية هي المملكة التي تعمل وسوف تعمل مع شقيقتها مصر بقوة في الاتجاه الذي يعيد الاستقرار الشامل ليس في مصر فحسب ، وإنما في المنطقة بأسرها.

ونوه فى مقال اليوم بعنوان المملكة أكبر وأقوى داعم لمصر المستقبل بما شهدته أيام المؤتمر الثلاثة من ندوات وورش العمل المتميزة تعاطت مع حرب الإرادة لتغيير الثقافة والإدارة المصرية بكل شفافية ، وربطت مستقبل مصر كله بمدى النجاح الذي تستطيع القيادة تحقيقه في هذا الجانب.

وقال ومن الواضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مصمم على الخروج ببلاده من عنق الزجاجة رغم ضخامة التركة وتعقيداتها ، ورغم الحاجة إلى سنوات طويلة لتغيير ثقافة أي مجتمع ، وهو تحد غير عادي في ظل تزايد أعداد السكان ، وفي ظل الواقع الأمني المعقد وكذلك في ظل مجيء برلمان جديد ، وإعادة تشكيل حكومة جديدة يتوجب عليها أن تمضي بالبلاد في الاتجاه الذي كرسه ويرسخه الرئيس السيسي ويجاهد من أجل تحقيقه.

ولفت إلى أن مشاركة هذا العدد الكبير من القيادات العربية والدولية في هذا المؤتمر بمن فيهم حضور ومشاركة الولايات المتحدة الأمريكية ، إنما أعطى شهادة انتصار قوية للنظام المصري الجديد وشهادة ثقة غير قابلة للتغيير أو التراجع بأن مصر المستقبل قادمة وأن صب أكثر من “175″ مليار دولار في قناة الاقتصاد المصري يؤكد الثقة في هذا المستقبل ، بعد أن أعطت شهادة حسن سيرة وسلوك للوضع الذي أثبت أنه يمثل انعطافة هامة في تاريخ مصر الجديد نحو مزيد من الأمان ، ومن إعادة بناء الدولة المصرية على أسس متينة وغير قابلة للعودة بها إلى الماضي بأي حال من الأحوال.

أ ش أ