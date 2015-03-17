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القضاء الإداري ينظر دعوي إقالة محافظ الاسكندرية 5 ابريل المقبل

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القضاء الإداري ينظر دعوي إقالة محافظ الاسكندرية 5 ابريل المقبل القضاء الإداري ينظر دعوي إقالة محافظ الاسكندرية 5 ابريل المقبل

هاني المسيري محافظ الإسكندرية

تعقد محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في 5 ابريل المقبل أولى جلسات النظر فى الدعوي التي أقامها أحد المحامين , وطالب فيها بوقف قرار تعيين محافظ الإسكندرية هاني المسيري وعزله من وظيفته كمحافظ للاسكندرية.

وتعقد المحكمة جلستها برئاسة المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت واشرف شهاب وسكرتارية طارق عرفة.

وقال المدعي فى دعواه إن محافظ الإسكندرية يحمل الجنسية الأمريكية ، فضلا عن قيام زوجته بالاشتراك في اختصاصاته وحضورها الاجتماعات التي يعقدها مع المسئولين رغم عدم وجود صفة لها في ذلك ، وقيامه بالاشتراك في ماراثون ورفع الأثقال في الطريق العام وهي أمور لا تستقيم مع عمله علي حد قوله في الدعوي ، مطالبا باقالته تأسيسا علي هذه المبررات والأسباب.

أ ش أ

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