أخبار عاجلة

مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
مساء الأنوار: تعافي حسني فتحي ومحمد مجدي من الإصابة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يرد على أحمد الشناوي بخصوص احتياجه لطبيب نفسي -
مساء الأنوار: اليوم .. مؤمن زكريا يحتفل بزفافه -
مساء الأنوار: تفاصيل جلسة إيناسيو مع لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. هل حان وقت رحيل حسام غالي "الكابيتانو" عن القلعة الحمراء؟ -
مساء الأنوار: الأهلي يتمسك بـ علي معلول في قائمته الإفريقية -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يدرس إقامة مباراة ودية أمام نجوم العالم لصالح ضحايا الكنيستين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«علماء السعودية»: نهج المملكة المستمد من الشريعة كفل الحقوق وأرسى العدل

Google+ Print
«علماء السعودية»: نهج المملكة المستمد من الشريعة كفل الحقوق وأرسى العدل «علماء السعودية»: نهج المملكة المستمد من الشريعة كفل الحقوق وأرسى العدل

خادم الحرمين الملك سلمان

شددت هيئة كبار العلماء على أن نهج المملكة المستمد من الشريعة الإسلامية قد كفل الحقوق وأرسى مبادئ العدالة في التشريع والقضاء والحريات.

وقال الأمين العام للهيئة الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد إن المملكة العربية السعودية وهي بلاد الحرمين الشريفين مهد الرسالة ومنطلق الإسلام ،  تعتز بتطبيقها الشريعة الإسلامية التي حافظت على حقوق الإنسان وصانت كرامته وحياته وملكياته الخاصة ، وأرست قواعد العدل في قضائها الشرعي المستقل ،  ما جعل المملكة منارة في العالم يقصدها الملايين من أرباب الحرف والمهن والمستثمرين فضلا عن الحجاج والمعتمرين.

وأضاف وبفضل الله تعالى ثم بعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود فلن يزيد المملكة هذا التهجم على شريعتها ونهجها إلا إصرارا وقوة في التمسك بهذا الدين القويم الذي جاء رحمة للعالمين ، بدعوته للتعارف بين البشر ونبذه للعنف ودعوته لتحقيق السلام ولما فيه الصالح العام للإنسانية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

صراع البرلمان والقضاء يقترب.. هل تخطف السعودية «تيران وصنافير» من تحت القبة؟

صراع البرلمان والقضاء يقترب.. هل تخطف السعودية «تيران وصنافير» من تحت القبة؟

بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة

بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة