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وصول 6 آلاف طن بوتاجاز و136 حاوية لموانئ السويس

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وصول 6 آلاف طن بوتاجاز و136 حاوية لموانئ السويس وصول 6 آلاف طن بوتاجاز و136 حاوية لموانئ السويس
استقبل ميناء الزيتيات اليوم، الثلاثاء، السفينة جاز وعلى متنها 6 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

من ناحية أخرى، تغادر ميناء بور توفيق السفينة البتول وعلى متنها 4 آلاف طن بضائع عامة متجهة إلى جدة.

يغادر ميناء السخنة اليوم، السفينة إم إس سى جينى وعلى متنها 117 حاوية 20 قدما و19 حاوية 40 قدما متجهة إلى ميناء الملك عبد الله بالسعودية، وذلك بعد تفريغها 228 حاوية 20 قدما و64 حاوية 40 قدما بوزن 7181 طن بضائع عامة قادمة من العقبة.

وأضافت هيئة الموانئ فى بيان إعلامى، أن ميناء الأدبية استقبال السفينة فيدرال بافين وعلى متنها 52041 طن خردة قادمة من ميناء سان جون بأمريكا اللاتينية، والسفينة أرك فورواردر وعلى متنها 117 شاحنة قادمة من ضبا.

يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة برنسيسة وعلى متنها 291 راكبا منهم 44 معتمرا و1 باص عمرة، والسفينة بريدج وعلى متنها 53 شاحنة وتغادر السفينة سينا وعلى متنها 314 راكبا و42 شاحنة.

يشهد ميناء شرم الشيخ اليوم رحلتى مغادرة ووصول السفينة نيوتاليس وعلى متنها 123 سائحا إلى ومن الكنيسة لزيارة المناطق الأثرية وممارسة الغوص.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمانة وعلى متنها 905 معتمرين و2 سيارة و21 تريلا، كما يغادر الميناء السفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 11 راكبا و65 شاحنة، والعبارة أمانة وعلى متنها 87 راكبا و30 شاحنة.

أعلن عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء الغردقة لسوء الأحوال الجوية منذ الثانية عشرة مساء أمس، ومن المنتظر إعادة فتح الميناء لاستقبال العبارة مسرة وعلى متنها 363 راكبا و7 سيارات.

استقبل ميناء نويبع بالأمس العبارة برنسيسة وعلى متنها 339 راكبا منهم 176 معتمرا و4 باصات عمرة، والسفينة بريدج وعلى متنها 31 برادا و3 تريلات، والسفينة سينا وعلى متنها 169 راكبا منهم 44 معتمرا و 1 باص عمرة، و20 برادا و5 تريلات، كما غادر الميناء السفينة سينا وعلى متنها 318 راكبا و28 برادا و12 تريلا والعبارة برنسيسة وعلى متنها 513 راكبا منهم 220 معتمرا، و5 باصات عمرة و1 سيارة، والسفينة بريدج وعلى متنها 46 برادا و8 تريلات.

شهد ميناء شرم الشيخ بالأمس مغادرة ووصول السفينة نيوتاليس وعلى متنها 45 سائحا إلى ومن الكنيسة لزيارة المناطق الأثرية وممارسة رياضة الغوص.

شهد ميناء الغردقة بالأمس مغادرة العبارة مسرة وعلى متنها 575 راكبا و 16 سيارة، كما شهد الميناء وصول ومغادرة اليخت نوران وعلى متنه 9 أفراد طاقم من مارينا الغردقة ومتجه إلى بورسودان.

شهد ميناء سفاجا بالأمس استقبال السفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 45 راكبا و45 شاحنة، ومغادرة السفينة نما إكسبريس وعلى متنها 61 شاحنة و10 ركاب، والسفينة طابا وعلى متنها 30 شاحنة و10 ركاب.

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مصر 365

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