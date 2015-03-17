"التعليم" تحقق فى وفاة طفلة بمدرسة خاصة بـ"أكتوبر" أثناء حصة الألعاب

أرسلت الدكتورة بثنية كشك مديرة مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، لجنة من الشئون المالية والإدارية والقانونية إلى إدارة مدرسة سمارت فيجن التابعة لإدارة أكتوبر التعليمية للتحقيق فى واقعة وفاة طفلة بالصف الثالث الابتدائى أثناء حصة التربية الرياضية أمس، وعدم إبلاغ المديرية والإدارة التعليمية بالواقعة والوزارة.

وكانت الطالبة جيداء محمد الطالبة بالصف الثالث الابتدائى بمدرسة سمارت فيجن التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية، توفيت أمس، وذلك أثناء حصة التربية الرياضية بالمدرسة، وأعلنت إدارة المدرسة الحداد 3 أيام على روحها.

وأعلنت إدارة المدرسة، على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن الطالبة سقطت مغشى عليها أثناء تواجدها وسط زملائها فى بداية حصة التربية الرياضية، مضيفة: "تبين بعد توقيع الكشف الطبى إصابتها بهبوط حاد فى عضلة القلب والدورة الدموية، وتم نقلها إلى المستشفى قبل أن توافيها المنية".

وأشارت المدرسة إلى انتظام الدراسة غدا، باستثناء فصل 3A..

- وفاة طالبة بمدرسة "سمارت فيجن" بأكتوبر أثناء حصة التربية الرياضية