مستقبل وطن بـ «السويس» ينظم ندوة عن القضايا السياسية المعاصرة

نظمت أمانة التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن بالسويس بالتعاون مع أمانة الشباب بالحزب برئاسة أحمد عزت أمين الشباب لقاء حواري مع شباب الحزب حول القضايا السياسية المعاصرة وقد حاضر فيها الدكتور أحمد أبو الحسن أمين التدريب والتثقيف بالحزب.

وبدأ الحوار بكلمة الدكتور أحمد أبو الحسن حول المشاركة السياسية في الانتخابات البرلمانية المقبلة وأهمية دور المشاركة الشبابية في تلك الإنتخابات كما استعرض الدكتور أهم المشروعات المطروحة في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ.

واختتم اللقاء بفتح نقاش بين الشباب والمحاضر حول أهم المشاكل التي يواجهها الشباب مثل البطالة والصحة وأهم الحلول والمقترحات من وجهة نظرهم ، وتم الاتفاق على عقد لقاءات حوارية عديدة الفترة القادمة.