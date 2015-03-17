أخبار عاجلة

موجز أخبار مصراوي-4/4/2017 -
مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : حريصون على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين -
مساء dmc - تصريحات وزيرة الإستثمار و التعاون الدولي مع فوكس نيوز -
مساء dmc - د. جيرير فالنتينا: أوباما كان يساعد داعش ونحن محظوظين بترامب -
انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport -
مساء dmc - وكالة ريجنوم الروسية|زمن الفراعنة يعود في الشرق الأوسط وهناك تعاطف شخصي بين السيسي وترامب -
أمن أسيوط ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بمنفلوط -
استئصال ناجح لورم وزنه 5ر2 كجم من صدر مريض بمستشفى جامعة المنوفية -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مستقبل وطن بـ «السويس» ينظم ندوة عن القضايا السياسية المعاصرة

Google+ Print
مستقبل وطن بـ «السويس» ينظم ندوة عن القضايا السياسية المعاصرة مستقبل وطن بـ «السويس» ينظم ندوة عن القضايا السياسية المعاصرة

مستقبل وطن

نظمت أمانة التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن بالسويس  بالتعاون مع أمانة الشباب بالحزب برئاسة أحمد عزت أمين الشباب لقاء حواري مع شباب الحزب حول القضايا السياسية المعاصرة وقد حاضر فيها الدكتور أحمد أبو الحسن أمين التدريب والتثقيف بالحزب.

وبدأ الحوار بكلمة الدكتور أحمد أبو الحسن حول المشاركة السياسية في الانتخابات البرلمانية المقبلة وأهمية دور المشاركة الشبابية في تلك الإنتخابات كما استعرض الدكتور أهم المشروعات المطروحة في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ.

واختتم اللقاء بفتح نقاش بين الشباب والمحاضر حول أهم المشاكل التي يواجهها الشباب مثل البطالة والصحة وأهم الحلول والمقترحات من وجهة نظرهم ، وتم الاتفاق على عقد لقاءات حوارية عديدة الفترة القادمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا