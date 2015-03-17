اليوم.. إعلان العينات الأولى لنتائج انتخابات الكنيست فى الـ10مساء

تعلن القنوات الإسرائيلية الرئيسية الثلاثة، وهى: القناة الأولى والثانية والعاشرة، مساء اليوم الثلاثاء، وتحديدا فى الساعة الـ10 مساء، نتائج عيناتها الاستطلاعية حول نتائج انتخابات الكنيست التى بدأت منذ ساعتين من صباح اليوم.

وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية، إنه ستنطلق إجراءات فرز الأصوات فور انتهاء الاقتراع، وسيتم بث نتائج فرز أصوات الناخبين حتى فجر غد الأربعاء.

وتجرى اليوم انتخابات الكنيست العشرين، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة السابعة صباح اليوم، فى المدن الكبرى، وستغلق فى الـ 10 مساء، أما مراكز الاقتراع فى القرى التى يقل عدد سكانها عن 350 ألفا فقد فتحت أبوابها من الساعة الـ8 صباحا حتى الـ8 مساء، ويقارب عدد أصحاب حق الاقتراع عن 5 ملايين و900 ألف ناخب.

ويبلغ عدد مراكز الاقتراع فى جميع أنحاء إسرائيل 11666 مركزا، من بينها 1547 مركزاً مهيأ لذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين سيتم التصويت فيها بمظاريف مزدوجة منعاً للتزوير.

ودعا رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضى سليم جبران، الإسرائيليين وخاصة الوسط العربى إلى ممارسة حقهم الانتخابى والتوجه إلى مراكز الاقتراع، داعيا الناخبين على ابلاغ الشرطة بأى إشكالات خلال العملية الانتخابية.

وكان قد أدلى كل من رئيس الوزراء الإسرائيلى المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو، زعيم حزب "الليكود" ويتسحاق هرتسوج، رئيس "المعسكر الصهيونى" اليسارى، صباح اليوم بأصواتهم فى الانتخابات، وتسود التقديرات بهزيمة نتانياهو وفوز هرتسوج بعدد مقاعد أكبر فى الكنيست.

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