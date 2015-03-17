ضبط أعضاء لجنة العاملين بـ"نقل منفلوط" بتهمة الاستيلاء على مليون جنيه

ألقى فريق ضباط إدارة مباحث الأموال العامة بأسيوط بالتنسيق مع مباحث منفلوط، القبض على رئيس وأعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالنقل البرى بمنفلوط، لاستيلائهم على مليون و324 ألفا من أموال النقابة.

كان اللواء عبد العظيم نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من اللواء خالد شلبى مدير المباحث الجنائية يفيد ورود معلومات لقسم الأموال العامة أكدتها التحريات مفادها قيام كل من "عبد المعتمد ع.م" 63 سنة رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالنقل البرى بمنفلوط، ومحسن ع.س "48 سنة" الأمين العام باللجنة النقابية للعاملين بالنقل البرى بمنفلوط، و"راضى. ع. ا" 57 سنة الأمين العام باللجنة النقابية للعاملين بالنقل البرى بمنفلوط، "شريف. أ ر" 50 سنة محاسب باللجنة النقابية للعاملين بالنقل البرى، بالاستيلاء وتسهيل استيلاء واهدار المال العام الخاص باللجنة النقابية للعاملين بالنقل البرى بمنفلوط بلغ حصره حتى تاريخه مبدئياً (1324798) مليون وثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفا وسبعمائة ثمانية وتسعون جنيهًا، وذلك خلال الفترة من شهر يوليو 2013م حتى شهر أغسطس 2014م.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية ضمت ضباط قسم مباحث الأموال العامة، استهدفت المتهمين أسفرت عن ضبطهم بمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وجارٍ تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.

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