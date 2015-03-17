تعطل الطريق الزراعى بـ"القاهرة- الإسكندرية" بسبب انقلاب سيارة نقل مقطورة

تعطلت الحركة المرورية صباح اليوم على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى، السريع بالقرب من قرية سندنهور بمركز بنها، بسبب انقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بأحجار.

وكان اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا بتوقف الحركة المرروية على الطريق الزراعى السريع، وانتقل على الفور اللواء محمود شحاتة مدير المرور، وتبين أن الحادث وقع أمام قرية سندنهور دائرة مركز بنها.

أثناء سير سيارة نقل محملة بأحجار الدبش قادمة من القاهرة اتجاه بنها اختلت عجلة القيادة فى يد سائقها، ما أدى إلى انقلابها على الطريق وتوقفت حركة السيارات وجارى رفع أنقاض السيارة لإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها وتولت النيابة التحقيق.