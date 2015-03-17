"حرس الحدود" تضبط مركبا تحمل 2 طن مخدرات قرب سواحل دمياط

ضبطت قوات حرس الحدود بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات بميناء دمياط مركب تبحر داخل المياه الإقليمية بسواحل البرلس ناحية كفر الشيخ، متوجهة إلى ميناء دمياط، وبتفتيشها عثر بداخلها على كميات من المخدرات وزنت ما يقرب من 2 طن.

تمت السيطرة على المركب وتوجيهه إلى ميناء دمياط وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية بتفتيش المركب والتعرف على جنسيات طاقمه.

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