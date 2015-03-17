محلب يطلق مبادرة "مشروعك" بقنا لتوفير فرص عمل فى مجال الصناعات الصغيرة

أطلق المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، مبادرة "مشروعك" (المشروع القومى للتنمية البشرية والجتمعية والمحلية) لتوفير فرص عمل للشباب فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح اللواء عادل لبيب، فى تصريحات صحفية، أن المبادرة تنفذ بالتنسيق بين الوزارة وبنوك "مصر" و"الأهلى" و"التنمية والائتمان الزراعى" و"ناصر"، وسيتم ضخ 3 مليارات جنيه كدفعة أولى لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب فى جميع المحافظات وفى جميع المجالات .

حضر إطلاق المبادرة كل من الدكتور صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالى، واللواء إبراهيم يونس رجب وزير الإنتاج الحربى، والدكتور محمد يوسف وزير الدولة للتعليم الفنى والدكتور عادل العدوى وزير الصحة والدكتور محب الدين الرافعى وزير التربية والتعليم، و11 محافظا.

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