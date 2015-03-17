أخبار عاجلة

موجز أخبار مصراوي-4/4/2017 -
مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : حريصون على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين -
مساء dmc - تصريحات وزيرة الإستثمار و التعاون الدولي مع فوكس نيوز -
مساء dmc - د. جيرير فالنتينا: أوباما كان يساعد داعش ونحن محظوظين بترامب -
انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport -
مساء dmc - وكالة ريجنوم الروسية|زمن الفراعنة يعود في الشرق الأوسط وهناك تعاطف شخصي بين السيسي وترامب -
أمن أسيوط ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بمنفلوط -
استئصال ناجح لورم وزنه 5ر2 كجم من صدر مريض بمستشفى جامعة المنوفية -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محلب يطلق مبادرة "مشروعك" بقنا لتوفير فرص عمل فى مجال الصناعات الصغيرة

Google+ Print
محلب يطلق مبادرة "مشروعك" بقنا لتوفير فرص عمل فى مجال الصناعات الصغيرة محلب يطلق مبادرة "مشروعك" بقنا لتوفير فرص عمل فى مجال الصناعات الصغيرة
أطلق المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، مبادرة "مشروعك" (المشروع القومى للتنمية البشرية والجتمعية والمحلية) لتوفير فرص عمل للشباب فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح اللواء عادل لبيب، فى تصريحات صحفية، أن المبادرة تنفذ بالتنسيق بين الوزارة وبنوك "" و"الأهلى" و"التنمية والائتمان الزراعى" و"ناصر"، وسيتم ضخ 3 مليارات جنيه كدفعة أولى لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب فى جميع المحافظات وفى جميع المجالات .

حضر إطلاق المبادرة كل من الدكتور صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالى، واللواء إبراهيم يونس رجب وزير الإنتاج الحربى، والدكتور محمد يوسف وزير الدولة للتعليم الفنى والدكتور عادل العدوى وزير الصحة والدكتور محب الدين الرافعى وزير التربية والتعليم، و11 محافظا.


>- محلب لـ"اليوم السابع": زيارتى لقنا استكمال لأ‌هداف المؤتمر الا‌قتصادى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
موجز أخبار مصراوي-4/4/2017

موجز أخبار مصراوي-4/4/2017

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري

مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري

مساء dmc - أمريكا تصنف مصر كدولة آمنة وتضعها بالمطقة الخضراء وتنصح رعاياها بزيارة مصر

مساء dmc - أمريكا تصنف مصر كدولة آمنة وتضعها بالمطقة الخضراء وتنصح رعاياها بزيارة مصر