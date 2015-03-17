كاميرون يسحب تقريراً عن الإخوان تجنباً لخلافات مع السعودية ومصر

تدخل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في الساعات الأخيرة، لتأجيل نشر تقرير مثير للجدل، زعم أن جماعة الإخوان المسلمين ليست تنظيماً إرهابياً، لكن عليها أن تكون أكثر شفافية و خاضعة للرقابة في بريطانيا، حسب ما ذكر موقع “24 الإماراتي”.

ووفقاً لصحيفة فاينانشال تايمز، فإن سبب تدخل كاميرون وسحبه لهذا التقرير، هو قلقه من نشوب خلاف محتمل مع السعودية ومصر، كونهما تفرضان حظراً على هذه الجماعة.

وكان من المفترض نشر هذا التقرير المثير للجدل أمس الإثنين، لكن قرار كاميرون بسحبه، يرجح أن هذا التقرير لن ير النور قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 7 مايو المقبل، وربما لن يبصر النور أبداً، وذلك وفقاً لشبكة “بي بي سي” الإخبارية.

وأوضح كاميرون أنه اتخذ قرار تأجيل نشر التقرير، لأنه يتوجب نشره بالتزامن مع إصدار استراتيجية الحكومة لمحاربة التطرف في البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزراء كانوا يدركون أنه إذا كانت نتيجة التقرير “صارمة”، فإن ذلك قد يزعج قطر التي تدعم جماعة الإخوان.