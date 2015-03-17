دراسة أمريكية: تناول النساء حبوب منع الحمل يزيد من فرص إصابتهن بـ"كرون"

كشفت دراسة جديدة عن أن النساء اللاتى يتناولن حبوب منع الحمل تزداد احتمالات إصابتهن بمرض كرون، الذى يؤثر على عمل الجهاز الهضمى.

وأوضحت الدراسة التى أجرتها جامعة هارفارد أن الهرمونات الجنسية فى حبوب منع الحمل تخلق بيئة ممتازة لتطوير الإصابة بمرض كرون.

ويؤثر المرض على 150 ألف بريطانى، حيث يسبب التهابا لبطانة الجهاز الهضمى مع أعراض تشمل الإسهال وآلام شديدة فى المعدة وفقدان الوزن والدم فى البراز.

ووجدت الدراسة التى أجريت على 23 ألف امرأة أمريكية من قبل الدكتور حامد الخليلى، أخصائى أمراض الجهاز الهضمى فى جامعة هارفارد، أن خطر الإصابة يتضاعف ثلاث مرات بالنسبة للنساء اللاتى يستخدمن حبوب منع الحمل لمدة خمس سنوات على الأقل.

ومرض كرون هو مرض التهابى يصيب الأنبوب الهضمى ويعتبر من الأمراض النادرة ولا يعرف له سبب حتى الآن.

وكان الطبيب الأمريكى بوريل برنارد كرون الاختصاصى فى الأمراض الهضمية قد وصفه للمرة الأولى عام 1932، ويصعب تشخيص هذا الداء فى بدايته لأن أعراضه قد تتشابه إلى حد كبير مع أعراض أمراض أخرى وخاصة اضطرابات الجهاز الهضمى المختلفة.

>