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غلق مصنع لإنتاج البسطرمة بدون ترخيص فى بنها

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غلق مصنع لإنتاج البسطرمة بدون ترخيص فى بنها غلق مصنع لإنتاج البسطرمة بدون ترخيص فى بنها
تمكنت مباحث من ضبط صاحب مصنع لعمل البسطرمة، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص واستخدامه علامة تجارية غير مسجلة فى بنها تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

وردت للعميد محمد البكرى، رئيس مباحث التموين، بقيام أشرف م. ح. صاحب مصنع لتصنيع البسطرمه بقرية سندنهور مركز بنها، لإدارته المصنع بدون ترخيص وسجل صناعى واستخدامه علامة تجارية غير مسجلة.

تم إخطار اللواء محمود يسرى، مدير أمن القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات قامت حملة أسفرت عن ضبط المتهم ووجد بالمصنع مفرمة لحم وثلاجة تجميد وحوض تنظيف و6 براميل بلاستيك كبيرة الحجم وعدد 3 شيكارة ملح طعام زنة الشيكارة 3 كجم بإجمالى وزن 15 كجم و6 زرات بسطرمة زنة الزر 2 كجم بإجمالى 12 كجم و5 كجم لحوم مستوردة و8 كجم عجينة خلطة بسطرمة و4 كجم صودا كاوية و3 كجم استيكر.

وبفحص المنتج الموجود بالمصنع بمعرفة اللجنة الطبية البيطرية تبين وجود تغيير واضح فى الخواص الطبيعية فى جميع المضبوطات، من حيث اللون والرائحة وعدم وجود أى بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية ومصدرها.

تم سحب عينات من المضبوطات لعرضها على معامل وزارة الصحة وتولت النيابة التحقيق.

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مصر 365

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