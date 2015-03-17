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شرطة المرافق بالغربية تشن حملة لإزالة الإشغالات بالمحلة وطنطا

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شرطة المرافق بالغربية تشن حملة لإزالة الإشغالات بالمحلة وطنطا شرطة المرافق بالغربية تشن حملة لإزالة الإشغالات بالمحلة وطنطا
شنت شرطة المرافق بالغربية بالتنسيق مع إدارة المرور، حملة مكبرة بمدينتى المحلة وطنطا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، قادها اللواء خالد العباسى مدير إدارة المرور والعميد مهند أبو ليمون مدير شرطة المارفق استهدفت ضبط حركة الشارع والحد من ظاهرة انتشار الباعة الجائلين وتسيير حركة المرور.

أسفرت الحملة المشتركة عن ضبط حالات إشغال منها 210 محاضر إشغال طريق و51 حالة رفع إشغال وضبط 3عربات يدوية خاصه بالباعة الجائلين و54 فرشا عشوائيا و9 تند مقامة بالطريق العام بدون ترخيص و30 غرزة ومقهى مقام بدون ترخيص بالطريق العام و32 حالة إزالة حاجز خرسانى و21 غرامة فورية وتحرير 17 محضر نظافة.

كما تم ضبط مخالفات مروريه عديدة منها 7 سيارة لمخالفة سير عكس الاتجاه و20 سيارة لمخالفة السير بدون لوحات معدنية و29 سيارة لمخالفة السير بدون رخصتى القياده والتسيير 30 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية، 90 مخالفة انتظار خاطئ و11 مخالفة لسيارات مخالفة لخط السير والتجزئة و1280 مخالفة مرورية متنوعة.

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مصر 365