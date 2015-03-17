حملات تموينية لضبط الأسواق بمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية

قال محمود يوسف، مدير إدارة تموين فايد، فى تصريحات صحفية اليوم، إن إدارة تموين فايد قامت بحملة على الأسواق والمخابز والمطاعم أسفرت عن تحرير 6 محاضر تمت إحالتها للنيابة لاتخاذ اللازم، وتنوعت المحاضر ما بين استخدام زيوت طعام ومواد غذائية مجهولة المصدر ببعض المطاعم بفايد وقرية سرابيوم، وكذلك عدم الإعلان عن الأسعار، كما تم تحرير محضرين لعدد 2 مخبز بقرية سرابيوم لإنتاجهم خبزا ناقص الوزن غير مطابق للمواصفات.

وأشار محمود يوسف، مدير إدارة تموين فايد، إلى أن هذه الحملة بناء على تعليمات اللواء يسن طاهر محافظ الإسماعيلية، بضرورة مراقبة الأسواق والمحلات والمخابز ومراكز توزيع البوتاجاز، وكل ما يتعلق بالمواد التموينية للعمل على تقديم الخدمات للمواطنين فى أفضل صوره ويكون منتجا جيدا.